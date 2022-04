Charles DUMOULIN

Depuis plus de 20 ans, mes différentes expériences dans le domaine commercial m'ont permis d'acquérir une expertise plus que reconnue.



Mes compétences techniques m'assurent une capacité à trouver avec vous, des solutions visuelles et techniques concernant vos projets d'enseignes et de communication visuelle.



Mes compétences :

Auditeur qualité ISO 9001 V2000

Sens de l'initiative et du relationnel

Aptitudes confirmées à la négociation commerciale

Organisation d'un Recrutement

ERP GPAO

Outils bureautiques

Signalétique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3