Julie VALETTE

Bonjour,



Merci de votre visite sur cette page.



10 ans d'expériences en marketing spécialisée en digital, je suis passionnée par les innovations dédiées au commerce et services de demain.

J'ai une excellente connaissance des techniques d'optimisation de conversion, d'acquisition de trafic, d'animations commerciales CRM et un goût prononcé pour la satisfaction et la fidélisation clients.



Personnalité : fédératrice, créative, goût pour les chiffres, très fort intérêt pour l'innovation, force de proposition, capacité à résoudre les problèmes, excellent relationnel, productivité et leadership.



Et aussi... Membre d'Action'ellesArray et d'EnovatricesArray, 1er club entièrement dédié aux femmes entrepreneuses du e-commerce



Mes compétences :

CRM

e-Commerce

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Marketing stratégique

Marketing direct

e-Marketing

Marketing digital

Internet

Webmarketing

Emarketing

Ecommerce

Ebusiness

Web Marketing

Epub

Community Management

Affiliation

Mobile Marketing

Référencement