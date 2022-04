Julie VALLIER

Guidée par sa Maman et souhaitant marcher dans ses pas, cette jeune fille passionnée par la Biologie et la Beauté est diplômée dans le domaine des Sciences du Vivant.



Cette esthéticienne qualifiée s'investit chaque jour pour vous transmettre les règles d'Or de la Beauté. Formée en nutrition et attentive à votre psychologie, c'est main dans la main que vous obtiendrez du résultat.





www.endermospa-paris.fr



Mes compétences :

Nutrition

Diététique

Endermolift

Développement commercial

Marketing

LPG

Lipomodelage