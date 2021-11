Forte dune expérience dans le domaine de la santé publique et des hôpitaux, je vous propose doptimiser lactivité de l'établissement dans un souci de qualité et de bientraitance et de développer des relations pérennes avec les partenaires extérieurs.



Mes compétences :

Santé publique

Economie de la santé

Gestion de projet

Gestion d'établissement de Santé

Management de la qualité

Certification ISO 9001

Gestion budgétaire

Gestion d'équipe