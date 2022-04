Julie VAN-INGH

Diplômée d'un master en gestion et économie d'entreprise, j'ai décidé d'orienter ma carrière dans le domaine des ressources humaines.

Tout d'abord attirée par le recrutement, j'ai ensuite décidé d'avoir une vision plus généraliste en abordant la gestion administrative du personnel puis j'ai pu m'épanouir dans le domaine de la formation.

Mes différentes expériences professionnelles et relationnelles m'ont permis de développer les compétences nécessaires afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des collaborateurs.