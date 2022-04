Julie VAN KEMPEN

Depuis septembre 2008

Account executive chez Concerto, agence de conseil en communication spécialisée en communication corporate, financière, Be to Be et institutionnelle.

www.concerto.be



Sept. 2007-Fév. 2008

5 mois de stage dans une radio communautaire en Equateur (volontariat)

Construction de l’image de la radio (logo, brochures, t-shirt, affiches, autocollants,…)



Juillet-Août 2007

Job d'étudiant chez LHOIST en Ressources Humaines Restructuration du site internet pour le département RH



Juillet-Août 2005

2 mois de stage dans l’agence de publicité HAKUNA MATATA

Contact client, étude de marché, projet de campagne,…



Août 2004

Job d’étudiant à LA LIBRE BELGIQUE - La Dernière Heure (Bruxelles) Négocier la vente d’abonnements auprès du secteur B to B



Nombreux jobs d'étudiant en tant que vendeuse (vestimentaire) et hôtesse

sur divers salons (gastronomie, mode,…) notamment lors de mon Erasmus à Dublin.

Membre du Jury du Festival des cinémas Africains (Avril 2008)

Membre de la cellule communication pour l’asbl Amasis (2006)

Bénévole au Forum de l’Action Sociale et Humanitaire (Novembre 2006)



LANGUES:

Francais = Langue maternelle

Anglais = Fluent

Espagnol = Fluent

Ndls = Bonne connaissance



Mes compétences :

Créativité

Organisation

Vente