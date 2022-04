Farrah BOUKHOUBZA

Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur culturel. I need a job!





Durant les années 2010 et 2011, j’ai travaillé en qualité d’assistante sur l’exposition « Exhibitions : l’Invention du Sauvage » au Musée du quai Branly au côté de Mme Nanette Snoep, responsable des collections Histoire et co-commissaire sur ce projet initié par Lilian Thuram et sa fondation, Education contre le racisme. Débutant en tant que stagiaire, grâce aux programmes de mobilité européenne Leonard de Vinci et Eurodyssée, le musée m’a ensuite engagée afin de mener à bien la fin des préparatifs de l’exposition.Ce projet a d'ailleurs été récompensé du Globe de Cristal de la meilleure exposition pour l'année 2011.



Les tâches qui m’ont été attribuées durant ces quelques mois recouvrent un large spectre de compétences. Les recherches documentaires, bibliographiques et iconographiques ainsi que la gestion d’une base de données de près de 1900 œuvres reliées au sujet des exhibitions humaines m’ont été confiées, ainsi que la rédaction des cartels et des dossiers thématiques pour les programmes multimédias. Un esprit pragmatique et de l’autonomie ont été indispensables à la mise en place d’une telle exposition.



J'ai, par ailleurs, terminé le module de cours d'histoire de l'art dont j'étais en charge à la SAE Institute d'Ixelles. Il m'a été demandé de créer un cours de notions d'histoire de l'art pour des étudiants en cinéma, en insistant plus particulièrement sur les bouleversements artistiques qui ont eu lieu durant les 19e et 20e siècle en Occident.



Mes compétences :

Histoire de l'art

Iconographe

Archéologie

Afrique

Stylisme