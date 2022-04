Mes compétences :

Gestion Du Personnel (contrats, Attestations Diver

Établissement paie et déclarations Sociales

Accompagnement Et Conseil auprès des opérationnels

Formatrice Interne (GTA et Intérim)

Mise en place et suivi du Reporting décisionnel RH

Gestion des contentieux (redaction courrier, suppo

Participation/accompagnement/mise en place changem