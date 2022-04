Julie VANBELLE

Stratégie de communication

-Définition et suivi de plan de communication

-Élaboration de plan média



Communication Interne

-Développement RSE

-Newsletter



Communication Externe

-Communiqués et dossiers de presse

-Organisation et animation d’évènements



Graphisme/PAO

-Supports de communication Print

-Maîtrise de la chaîne graphique

-PAO et optimisation d’images

-Webdesign



E-marketing

-Community Management SMO

-Newsletter / emailing

-Affiliation et partenariat

-Veille concurrentielle

-E-réputation



Web / Digital

-Pilotage de projet

-Création de site internet

-Suivi et conception éditoriale

-Référencement SEO et SEA



Formation

-Plan, création et animation



Mes compétences :

Internet

Informatique

Référencement naturel

Infographiste

Marketing

Communication

Commerce

Peintre

Rédaction web

Réseaux sociaux

SEO

SMO

SEM

Développement commercial

Stratégie marketing

CSS

PHP

HTML

TPL

PNL Programmation Neuro Linguistique

Analyse transactionnelle

Webmaster

Noms de domaines

Commerciale

Graphiste

Référencement

Site internet

Illustratrice

Web marketing

Web

Formation professionnelle

Autonomie et initiative

Microsoft Office

Adobe