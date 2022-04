Julie VANDEWOESTYNE

Bonjour,

Je m'appelle Julie. Je suis étudiante en dernière année de master à l'école de communication visuelle de Lille (ECV).

J'aime voyager, découvrir de nouvelles cultures, rencontrer des personnes de tous horizons.

Je préfère le travail d'équipe que je trouve plus constructif et plus intéressant.



Je vous invite à jeter un coup d'oeil sur mon travail: https://www.behance.net/JulieVande (en construction).



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint