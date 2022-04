Julie VANDEWOESTYNE

Rigoureuse et investie, je termine une formation en Audit Interne, Contrôle, Conseil (M2 AICC) à l'IAE de Lille.



Forte de mon expérience dans différents secteurs et différentes entreprises, j'intègre désormais le cabinet DELOITTE Lille pour un poste d'auditeur financier.



- Double cursus :

_Master II : Gestion des Entreprises Sanitaires et Sociales. IAE Lille.

_Master II : Audit interne, Contrôle, Conseil. IAE Lille.



- Expériences professionnelles :

_Audit interne,

_Audit externe,

_Gestion de projets,

_Démarche qualité,

_Evaluation interne dans le milieu médico-social.



-Profil:

_Qualités relationnelles,

_Capacité d’adaptation, esprit d’initiative et force de proposition,

_Forte capacité de travail en équipe ou en autonomie.



Intérêts pour les domaines : Audit interne, Audit externe, Conseil, Contrôle interne, Qualité, Gestion de projets.



Mes compétences :

Gestion Evaluation Interne

Gestion de projet

Démarche Qualité

Gestion des ressources humaines

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Contrôle interne

Audit interne

Animation de réunions/ groupes de travail