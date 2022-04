Jennifer INSALACO

Passionnée par les politiques publiques, le droit et la santé, j'ai souhaité développer une culture et une capacité de problématisation dans le champ sanitaire et social. Titulaire d'un Master 2 en Droit sanitaire et social obtenu à Assas-Panthéon, je suis spécialisée dans le conseil juridique et la gestion administrative d'établissements sanitaires et médico-sociaux.



Mes compétences :

Direction d'etablissements medico-sociaux

Droit de la santé, responsabilité médicale

Gestion de projets

Demarche qualité-certification

Management-ressources humaines

Conseil juridique- droit de la responsabilite medi

Enseignement- cours de droit à destination d'élève