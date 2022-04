Julie VANOVERSCHELDE

Mes compétences en tant que styliste :



Repérer les nouvelles tendances grâce a l’analyse des défilés, réalisation de shopping,

et collecte de documents.

Penser et concevoir un plan de collection selon les tendances et l’image de marque

Renouveler les bests et produits historiques

Réaliser des croquis et des fiches techniques (CAO)

Rencontrer des fournisseurs de tissus unis, imprimés, produits finis. Faire du sourcing matières sur les salons professionnels (tissus premiers, première vision)

Essayages et corrections des prototypes

Effectuer un suivi fournisseur

Présenter les collections lors de réunion avec la direction

Analyser les ventes et le palmarès



Mes compétences :

styliste