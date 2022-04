Julie VERBIST

Je dispose d'un diplôme de bio ingénieur en Sciences et Productions Animales



Après un parcours de 8 mois en entreprise agroalimentaire, département R&D, 2,5 ans dans l'enseignement secondaire, je suis actuellement superviseur de production bulk au sein de GSK.



Autonome, dynamisme, optimisme me caractérisent



Sans cesse à la recherche de nouveau apprentissages et challenges, mes centres d'intérêt professionnels sont l'éducation, la mise en pratique des techniques agronomiques, les problématiques des pays du Sud et le management



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Interculturalité

Productions animales