Georges NTSIBA

Avant d'exercer le métier d'éducateur de 1980 à 1988, j'ai suivi un cursus en psychologie. A cette occasion, j'ai travaillé au service de neuropsychiatrie de l’hôpital général de Brazzaville où j'ai créé de toute pièce une unité socio-éducative. C'est ainsi que va démarrer pour moi une recherche qui se poursuit aujourd'hui sur les médiations éducatives. En 1986, j'ai débuté une carrière d'enseignant chargé de cours de psychologie du développement à l'IUT-B de lille3. En 1988, en parallèle, j'ai fait partie de la première équipe qui a créée l'Espace Claude Chassagny, un CMPP unique en son genre qui fonctionne toujours au carrefour du soin, de la pédagogie et de la créativité. A partir de 1993, j'ai accepté d'occuper la fonction de Responsable pédagogique,chargé de mission d'ingénierie et d'animation de l'équipe pluridisciplinaire avec le statut d'attaché de Direction ou Conseiller technique.En 1998, inscrit dans un réseau transnational pour le FSE, représentant le CMPP, je valide un MASTER II en STRATÉGIE & INGÉNIERIE DE FORMATION. En 2003, cette expérience et l'affiliation à un groupe de recherche me permet commettre une thèse de Doctorat dans le champ de la psychologie de l'éducation. En 2004, je crée IPSEDUC, une structure qui peut dispenser des formations, réaliser des audits, des consultations et de la supervision. J'anime des séminaires sur des thèmes variés: de la dirigeance à la gouvernance, du diagnostic socio-éducatif à l'approche médicopsychologique & psycho-pédagogique, le projet comme antidote à la mauvaise traitance institutionnelle, le projet de progression de la qualité, le transdisciplinaire clef de voûte de la clinique éducative, les processus psychiques des médiations éducatives. En 2012, j'ai engagé un travail doctoral en psychologie clinique et psychopathologie. Depuis 2015, je suis habilité par l'ANESM à réaliser des évaluations externes.



Mes compétences :

Concevoir des contenus de formation

Concevoir, réaliser et mettre en oeuvre

Social

Praxis de la communication pacifique

Supervision d'équipe médico-sociale

Logiciel de projet personnalisé

Évaluation d'entreprise

Audit externe

La pédagogie du projet

La clinique éducative

Évaluation interne & extrne

Les médiations éducatives

Analyse des pratiques

Analyse des systèmes d'interaction institutionnell