Julie VERGER est titulaire d’un Master en droit public approfondi.



Avant de prêter serment en 2013, elle a enseigné le droit administratif, le droit de l’union européenne et le droit fiscal au sein de la faculté de Droit et de Sciences sociales de Poitiers.



Elle s’est par la suite forgée une expérience en procédure administrative contentieuse au sein du tribunal administratif de Poitiers.



Elle met aujourd’hui à votre disposition ses compétences, tant en conseil qu’en contentieux, en droit administratif, droit de l’urbanisme (plan local d’urbanisme, permis de construire, etc…), droit de la fonction publique (sanctions disciplinaires, etc…) et droit de la responsabilité administrative (responsabilité hospitalière, responsabilité du fait d’un ouvrage public, ou encore responsabilité du fait de l’exécution de travaux publics, etc…).



Elle intervient par ailleurs depuis plusieurs années comme Maître de conférence de méthode en "Introduction au droit constitutionnel" à Sciences Po Paris (campus de Poitiers).



Mes compétences :

Enseignement

Droit public général

Droit des collectivités territoriales

Droit administratif

Droit de l'urbanisme

Responsabiité administrative