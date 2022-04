Julie VERHAEGE

Depuis le début de ma carrière en 2003, je me suis essayée à de nombreux métiers : le pilotage de projet, l’animation de réseau, le développement stratégique, la communication, ... Ces expériences aussi diverses que complémentaires m’ont apporté une véritable compréhension de l’Entreprise et de ses enjeux.



Je porte un intérêt particulier aux activités de conseil aux entreprises et à la formation, notamment sur les aspects de développement commercial et stratégique. Je peux donc venir en soutien de l’exécutif pour une entreprise en développement ou venir encadrer une équipe commerciale.



Si mon profil vous intéresse, vous pouvez me contacter par message privé. Je ne manquerai de vous répondre dans les plus brefs délais.



Au plaisir de vous lire.



Mes compétences :

Animation de réseau

Business plan. dossier de financement

Conseil en organisation

Développement commercial

Relations publiques et événementiel

Relations institutionelles

Gestion de projet

Stratégie de communication

Rédaction de contenus

Formation professionnelle