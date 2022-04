Passionnée par les problématiques commerciales, je me suis dotée de connaissances et compétences commerciales tout au long de mon parcours. J'aime relever les défis et être en relation avec la clientèle, le développement commercial me correspond.



Mes compétences :

Relationnel

Commerciale

Veille concurrentielle

Pack office

Fluent english

Prospection (phoning/terrain)

Reporting

Négociation commerciale

Siebel