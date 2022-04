Julie VIGNON

Parcours professionnel:



BA SYSTEMES :



Je travaille en système d'information, chez BA Systèmes, entreprise d'une centaine de personnes qui conçoit, fabrique, installe, et assure le SAV de chariots logistiques sans conducteur.



Poste : Chargée de mission ERP :



Rédaction d'un cahier des charges des besoins en système d'information.

Sélection d'éditeurs / intégrateurs afin de retenir la solution la mieux adaptée aux besoins de BA Systèmes.

Suivi de projet, coût, planning.

Déploiement de l'ERP (Synoptic).

Maintenance et support utilisateur de l'ERP.

Création d'éditions sous Crystal Reports et sous Reporting Services de SQL Server (BI).

Maintenance et support utilisateur d'un logiciel de gestion des temps (Etemptation).



BRETAGNE ATELIERS :



J'ai auparavant maintenu l'ERP SILOG chez Bretagne Ateliers (sous-traitant de PSA de 600 personnes) sur 6 sites de production.



Poste : Technicienne logistique :



Paramétrage du logiciel, création d'états sous Crystal Reports, élaboration de documents de formation, réalisation d'audits logistiques, formation des utilisateurs et pilotage de projets logistiques tels que la mise en place des inventaires tournants, gestion des stocks par emplacement, gestion des stocks avec système codes barres...



Formation:



2004 : DESS en Gestion de la Production et des Opérations (en alternance)

2003 : MST en Management Industriel (en alternance)

2002 : Licence Professionnelle en Management de la Qualité (en alternance)

2001 : DUT Organisation et Génie de la Production



Mes compétences :

ERP

ERP GPAO

GPAO

Informatique

Logistique

Système d'information ERP