Julie VILAIHONGS

PARCOURS



2006-2007

Assistante du chef de bureau des produits et conventions au Service des affaires financières du CNAM Paris au 292 rue St Martin 75003



2005-2006

Gestionnaire des engagements et liquidationsau Service des affaires financières du CNAM au 292 rue St Martin 75003 Paris



2004-2005

Gestionnaire contentieux à l'agence comptable du CNAM Paris au 292 rue St Martin 75003



2002-2004

Suivi des comptes à l'agence comptable du CNAM Paris au 292 rue St Martin 75003



2000-2001

Missionnée par la société Inside Asia (Artisanat lao) pour participer à la foire « Artisanat du monde » d’Angers France



1991-2000

Gérante de la société « La Maison Thaï » 203 rue des entrepreneurs 75015 Paris

Import-export des articles de maroquinerie et accessoires de mode ( textile, cravates, ceintures, gants, bijoux fantaisis et articles de cadeaux ( France, Thaïlande et RDP Lao )

Vente au détail d’articles de maroquinerie et accessoires de mode au 203 rue des entrepreneurs 75015 Paris

Gestion administrative, et financière , suivi des comptes

Gestion des fournisseurs (Balmain, Cardin, Lapidus, Mondiale diffusion, Pourchet, Prélude)

Gestion du personnel



1988-1991

Gérante des « Relais H » dans différents Hôtels : Méridien Montparnasse Paris 14è , Nikko Paris 15è, Ibis Bagnolet



1982-1988

Vendeuse chez Hachette à l’hôtel Méridien Montparnasse au 19 rue du commandant Mouchotte 75014 Paris



FORMATIONS



2004-2006

Maitrise du Responsable commercial et Marketing à l’ICSV du CNAM au 40 rue des jeûneurs 75002 Paris



2001-2002

Concepteur organisateur séminaires et événements à ESG au 28 rue du Plateau 75019 Paris



1985-1987

BTS action commerciale à Pigier 75002 PARIS



1980-1982

BEP commerce au St Vincent de Paul au Havre 76610 France



1973-1980

Baccalauréat au RDP Lao



ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES



Association des femmes lao en France (donner des cours laotien aux enfants, danse folklorique, organisation des soirées et fêtes traditionnelles)

Lecture

Veille économique sur internet

Suivi la tendence sur altema.com et market 'n figures.com



COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE

Analyse et anticipation les besoins des clients

Vente de produits et services des biens consommations

Prospection B2B , B2C

Détection de projets

Management opérationnel / Encadrement équipes

Supervision d'opérations

Suivi d'activité

Formation des nouveaux embauchés



LANGUES ETRANGERES



Trilingue franco-thaï-lao ; anglais



COMPETENCES IT



Word, Excel, Power point, Outlook Express, Internet Explorer



Mes compétences :

Aisance relationelle