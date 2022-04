Julie VILAIHONGS

Gestion / administrative

Gestion d’un centre de profit

Gestion du secrétariat, reporting à la direction

Suivi d’un portefeuille (budget, dépense, recette)

Comptabilité générale



Organisation/ management

Encadrement et coordination d’une équipe

Réalisation des objectifs dans le respect de la

politique d’organisme et des exigences de l’enseigne



Commercial

Accueil et information sur les besoins du client

Développement commercial

Management des forces de ventes

Conduite et analyse des études de marché

Recherche des partenariats



Mes compétences :

Adaptabilité

Aisance relationnelle

Autonomie

