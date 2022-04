Julie VILLE

Grâce à ma formation au sein de l'Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion, j'ai acquis une capacité d'adaptation me permettant de travailler dans divers secteurs d'activités (Insertion Professionnelle, Marketing Opérationnel, Interim). Dynamique, rigoureuse et ayant le soucis du détail et du travail bien fait, j'aspire à donner un nouvel élan à ma carrière et suis donc à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Adaptation facile

Recrutement

Management d'équipe

Rigueur dans le travail

Capacité relationnelle

Capacité rédactionnelle/qualité de synthèse

Relationnel

Gestion des intérimaires

Conseil RH

Formation

Accompagnement individuel

Sourcing