Julie VINATIER GRAHAM

Candidat bilingue et titulaire d’un MBA à la recherche d’un poste en France ou en Suisse.



Expérience en management de l'entreprise incluant gestion financière, stratégie d'entreprises, marketing, gestion de projets et relationnel client.



Expérience de conduite d’une équipe à l’ efficacité grâce à l'amélioration des process.



Un leadership prouvé de gestion d'une équipe multiculturelle.



Mes compétences :

Management

Gestion financière

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Marketing stratégique

Evénementiel

Développement commercial

Analyse financière

Gestion

Gestion de projet

Gestion financière et comptable

Budgétisation

Stratégie d'entreprise

Ressources humaines

Gestion de la relation client

Leadership

Bilingue Anglais/Français

Service client