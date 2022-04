Julie VIOLLEAU

Au sein de l'unité Veille et Développement Juridique de la Direction des Affaires Juridiques de LCL, je travaille essentiellement:

- à la mise en oeuvre opérationnelle des évolutions réglementaires ayant fait l'objet d'une veille juridique (Crédit immobilier: DCI, équivalence des garanties des assurances emprunteurs; FGDR et information des déposants, fin du TIP et du télérèglement, loi Macron),

- à la validation des documentations publicitaires sur tous supports,

- à l'accompagnement juridique des directions opérationnelles pour la mise en conformité des processus ou dans le cadre d'évolutions de produits ou d'outils de gestion.





Mes compétences :

Banque

juriste