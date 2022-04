Julie VOUAUX

La société A.J.I.S réceptionne vos appels pendant vos déplacements, rendez-vous ou absences ou en l’absence de secrétaire.



Pour vous garantir un service de qualité, nos télésecrétaires travaillent depuis plusieurs années avec divers cabinets médicaux et entreprises dans différents secteurs d’activités.







A.J.I.S vous propose :







* Un accueil permanent du lundi au vendredi de 8 h30 à 19 h30 et le samedi de 8 h30 à 12 h30.



* Une ligne personnalisée .



* Le transfert des appels urgents.



* Une boite vocale personnalisée pendant les horaires de fermeture de notre secrétariat.







Notre mode de fonctionnement :







* Vous transférez votre ligne sur un numéro que nous vous communiquons.



* Nous répondons aux appels et vous transmettons les messages et vos rendez-vous en temps réel via notre logiciel de secrétariat.



* Nous filtrons les appels et transférons dans vos différents services.



* Selon votre demande nous pouvons vous envoyer vos messages par SMS .



* Nous effectuons les rappels vers vos clients.







Nos modes de gestion :







* A mi-temps en complément de votre secrétaire.



* A temps complet (Externalisation de votre standard).











A.J.IS met à votre disposition :







* Un agenda disponible 24/24 h et 7 jours sur 7.



* La visibilité sur notre travail : le nombre d'appels reçus,traités,transférés, le temps passé et le temps d'attente de chacun d'entre eux.









Mes compétences :

EBP

abm 2000

Microsoft Office