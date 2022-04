Julie VOUILLARMET

Vos travaux en toute sérénité, de l'avant-projet à la réalisation: Professionnels (At Ôme est spécialiste en ERP / CHR) ou Particuliers, choisissez un spécialiste de la conception et du suivi de chantier, pour un projet sur mesure, unique et personnalisé: At Ôme sera votre unique interlocuteur pour gérer la globalité de votre projet:

Agrandissement, construction, ou rénovation d'espaces, mais aussi agencement, ameublement et décoration de vos lieux de vie.

At Ôme vous offre l’association d’un maître d’œuvre et d’une décoratrice, aux compétences complémentaires, pour un service composable à la carte, selon vos besoins, vos envies, et dans le respect de votre budget.





Mes compétences :

Conception de plans

Décoration

Design des CRH / ERP

Créateur d'ambiances

Agencement et architecture d'intérieur

Rénovation

Conseil en décoration

Suivi et coordination des travaux

Assistance au chantier

Relooking & conseil

Design d'espaces

Feng shui