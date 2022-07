Olivier DUPEY

Je suis technicien I.T depuis plus de 25 ans. Tout au long de ma carrière jai developpé plusieurs domaines de compétences me permettant de fournir le meilleur service pour lutilisation des nouvelles technologies, lassistance aux utilisateurs et lapport de solutions techniques.

Fort dune solide formation universitaire, jai travaillé pour des grandes sociétés (communication, presse, audiovisuel), mais aussi des PME et des particuliers.