Julie WAGNER

Depuis dix ans, mon parcours professionnel s’articule autour de la sécurisation et de l’optimisation des performances des organisations.



Proche des équipes de Direction, je les accompagne pour mener les projets structurants de l’entreprise. En support aux opérationnels et à leur écoute, je les accompagne dans le déploiement de nouveaux outils, notamment informatiques, et l'amélioration des processus de travail.



Forte d'un réel dynamisme, d’aisance relationnelle et de pragmatisme, j’ai réussi à faire aboutir mes projets en gagnant la confiance et l’adhésion des différentes parties prenantes. Toujours soucieuse d’anticiper les risques et de respecter les cahiers des charges, je pilote avec autonomie et rigueur les projets qui me sont confiés.



La fonction de Chef de projet fonctionnel me demande de mettre en œuvre les compétences suivantes :

- conduite de projet (respect délais-coûts-qualité)

- animation d'équipes transversales et capacité à "faire décider" les Directions Générales

- acquisition rapide de compétences techniques sur de nouveaux sujets, en particulier informatiques



Ainsi, ma formation d'ingénieur alliée à mes qualités humaines sont de réels atouts pour mener à bien ces missions.



Mes compétences :

Qualité

Contrôle interne

Organisation

Informatique

Gestion de projet

Gestion du risque

Formation