Julie WOODWARD

Créatif, dynamique, à l’écoute et patiente, enseigner l’anglais reste toujours une passion pour moi et j’adore innover!

C'est pourquoi je viens de créer Form@nglais à Caen en Normandie après plus de 25 ans comme enseignant d’anglais comme langue étrangère



Mes compétences :

Formation professionnelle

Pédagogie

Enseignement

Formation