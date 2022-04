Julie ZAMORANO

Titulaire d'un doctorat en Littérature Française par l'université Paris-Sorbonne, j’ai participé à de nombreux colloques internationaux, publié des articles dans de prestigieuses revues (Les Cahiers Georges Perec) et participé activement à la recherche en théorie littéraire et en littérature contemporaine. J’ai également de l’expérience dans l’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE) et de littérature française contemporaine.



Déterminée, passionnée, curieuse et avide de partage, je possède de nombreuses compétences en matière d’organisation événementielle, de rigueur intellectuelle, d’autonomie et d’enseignement.





Mes compétences :

Autonomie

Rédaction

Synthèse d'études

Analyse de textes

Enseignement

Travail en équipe

Rigueur