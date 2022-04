Julie ZUCHERMAN

Créer une identité visuelle est un défi que je me plais à relever tous les jours. Conseiller, écouter, appuyer les projets d'un professionnel est le plus important lorsque l'on démarre une création graphique. Un graphiste se doit de posséder une grande capacité d'adaptation afin que chaque projet ne ressemble à aucun autre. Du logo à l'application mobile, en passant par des plaquettes commerciales et des affiches publicitaires, il faut allier facilité ergonomique à l'esthétique moderne.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Presse

WordPress

HTML

Pack Office

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Traduction espagnol français

Traduction anglais français