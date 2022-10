Avec un cursus ENA, son expérience comme Membre du Conseil d’État (fiscalité, droit économique dans les secteurs de l’énergie, banque, assurance, transport) et comme Directeur Juridique (ex. propriété intellectuelle, marchés publics) a étendu son expertise du droit dans des environnements à forte transformation.

DG, Directeur Général, Julien Anfruns a acquis une expérience reconnue dans le secteur des industries culturelles et de la valorisation des marques (notamment culture, numérique, audiovisuel, tourisme, luxe) dans un environnement très international (diplomatie, UNESCO).

Son parcours Public-Privé, son expertise financière tout comme sa connaissance à la fois de l’État et du monde économique ont fait de Julien Anfruns un professionnel impliqué dans des fonctions de secrétariat général et direction générale.

Par son initiative entrepreneuriale, il a développé de nombreux partenariats (Google, Orange, BNP Paribas, HSBC, Air France, Eudonet, Korean Air Lines, cabinets d’avocats, etc.) pour conforter la création de valeur et l’atteinte des résultats stratégiques dans ses différentes fonctions.

Impliqué pour soutenir une interaction positive entre Culture et Économie, il est actif au sein du World Economic Forum (Davos) dans le Global Council for the Arts in Society.



Mes compétences :

Direction générale

Relations internationales

Finance

Entertainment

Juridique

Diplomatie

Droit

Avocat

Art