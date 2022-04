Antoine JEULAIN

1/ Coordonnateur d'urgence en mer pour le district Deep Water de TOTAL NIGERIA, soit en permanence 2 FPSO, une vingtaine de moyens maritimes (rigs, supply, remorqueurs, surfers) offshore et les hélicoptères assurant les rotations de personnel sur zone.



2/ Concepteur de la planification d'urgence de TOTAL Nigéria et de plusieurs dispositifs ORSEC maritime pour l'intervention des services de l'Etat en mer (Manche mer du Nord / Antilles / Nouvelle-Calédonie).



3/ Chargé de l'organisation générale de la recherche et du sauvetage en mer (SAR Area Coordinator) à l'échelle de la façade française de Manche et mer du Nord. Concepteur du plan de mesures d'urgence de l'usine de Goro Nickel, le port de Prony et de ses utilités (VALE INCO) ainsi que du site de construction minier industriel et portuaire de KONIAMBO Nickel.



4/ Formation des acteurs aux 3 niveaux de l'intervention



Niveau 1: Coordination tactique sur les lieux de l'incident

Niveau 2 : Coordination opérative (soutien et mobilisation des renforts).

Niveau 3: Gestion de crise (anticipation et gestion des conséquences extérieures de l'événement)





5/ Coopération internationale dans le domaine de la préparation à l'intervention d'urgence (lutte contre les pollutions marines avec l'agence MNZ (Maritime New Zealand) et l'AMSA (Australian Maritime Safety Authority)



Mes compétences :

Gestion de crise