Anne-Lise DEHIER

Je propose des services de rédactrice et consultante web indépendante, pour des missions ponctuelles ou au long cours.



De profil littéraire avec une bonne sensibilité technique, je facilite le dialogue entre les DSI et les DirCom, entre les chefs de projets techniques et les communicants.



Mon expérience en gestion de projet fonctionnel me permet de connaître plusieurs types de CMS : Wordpress, Prestashop, Jalios, SharePoint, certains outils de marketplace. Je maîtrise les techniques d'écriture journalistique et le SEO. Mes derniers projets : gérer une marketplace et une boutique en ligne ; animer les réseaux sociaux liés à ces sites.



Mes compétences :

Intranet

Conception fonctionnelle

Accompagnement au changement

Architecture de l'information

Communication interne

communication

internet

E-commerce

Community management

Microsoft SharePoint

Wordpress

Web

Content Management System

Blogging

Prestashop

Rédaction

Facebook

SEO

Google analytics

Pinterest

Google Web Toolkit

Référencement naturel

Twitter

Réseaux sociaux