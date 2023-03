Julien AZNAR

Depuis 2009, j'ai construit mon expertise dans le domaine de l'Inbound Marketing, ceci inclut :

Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Marketing (SEM), Pay-Per-Click-Management (PPC), Content Marketing et la recherche ou le renforcement de nos partenariats.



Je m’occupe, quotidiennement, de la gestion de plusieurs sites e-commerce que cela soit au niveau des comptes AdWords ou au niveau des stratégies WebMarketing.



Ces sites sont actuellement au nombre de 4 :



Nauticom.fr (Responsable SEM)

Watteo.fr (Responsable SEM)

1000nautique.com (Responsable SEM) Très récemment.

LeCyclo.com Conseils WebMarketing & Account Manager (AdWords), j'ai récupéré la gestion depuis Février dernier, pour ce client les KPI les plus importants sont le CA et le ROI, sans rentrer dans le détail, les progressions sont de 100% minimum.



En ce qui concerne AdWords, j'aime tout particulièrement les PLA et désormais les PLA dynamiques pour le Remarketing dynamique qui sont, sans hésitations, le futur du marché. J'ai su développer, depuis le début du lancement du service, expertises et précisions dans la gestion de mes catalogues qui sont tous hautement qualifiés (et très rentables).



Je suis également auto entrepreneur, je conçois des sites Internet ou vends des prestations Web Marketing.



La société Nauticom utilise des avis clients authentiques par l'entremise de la société Ekomi, nous respectons les législations de l'AFNOR ; tout est transparent. Il est facile pour un visiteur de vérifier nos performances avant l'acte d'achat.



Mes spécialités sont :



Inbound Marketing

Search Engine Optmization (SEO)

Search Engine Marketing (SEM)

Pay Per Click advertising (PPC)

Stratégie de contenu

Création de contenu facilement accessible au lecteur (vulgarisation des termes scientifiques)

Capacité à écrire sans fautes de grammaire ou d’orthographe

Web Analytics

Google Adwords, Google Analytics, Webmaster Tools, Google Trends and Insight

PLA, Remarketing Dynamique, DSA





Mes compétences :

E reputation

Ecommerce Webmarketing

SEO

SEA

SMO

Google Analytics

Google Webmaster Tools

ROI

SEM

Google AdWords

PLA

PLA DYNAMIQUE (DISPLAY)

DSA DYNAMIQUE (DISPLAY)