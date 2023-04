Julien BASSNER

Dès son plus jeune âge, BASSNER se découvre une passion pour le MIX



- 2014 - Bassner intègre l’équipe de démonstrateur Pioneer Dj France sur le Xdj-R1 et le Rmx-500. Il réalise sa première prestation aux Etats Unis aux cotés de Natty Rico (Dj, Sax, Performer) au Vanguard Lounge à Las Végas. En Juin, il fait un petit tour à Palma De Majorque et arrive à Mixer aux cotés d'un GRAND DJ connu sous le nom de Des Mitchel, il est ensuite appelé pour se Produire sur le Music Festival a Marrakech (So Night Lounge) avec DJ Master.



- 2013 - Il Rejoint Gold FM, la Radio Officielle des Girondins de Bordeaux Football ou il produira ses Meilleurs Mix tous les Weeks ends de 23h a 00h le Samedi soir et part mixer @ Malte (Juin 2013, @Le Prestige), Ibiza (Septembre 2013) et Paris (Novembre 2013) .



- 2012 - En parallèle à sa résidence en Club, BASSNER participe à de gros évènements ou il officie aux cotés de DJ’s dont la réputation n’est plus à faire : Morgan Nagoya, Jay Style, Dj Getdown … .



- 2011 - Il remporte brillamment le concours Goom Radio et y obtient une résidence, parrainé par Antoine Clamaran.



- 2008 - Entrée dans le monde de la Nuit. BASSNER se produit dans de nombreux clubs d’Aquitaine et Soirées Etudiantes. A force de travail, il devient résident d’un des plus gros clubs Bordelais : « La FABRICK ». On l’entend également en FM et le Web sur différentes radios.







La Radio fait aussi partie de son univers sur Vs Radio & Atomic FM, il propose chaque semaine ses meilleurs Mix.



BASSNER réalise de nombreux évènements privés :

mariages, réceptions …et professionnels : lancements de produits, défilés de mode, cocktails, salons …



BASSNER vous propose aussi l’organisation complète de vos évènements avec ses partenaires professionnels : Booking Artistes, DJ’s, Sonorisation toutes puissances, Mise en lumière avec les dernières technologies numériques.



Mes compétences :

Mixage son

Comptabilité

Commercial

Remixeur