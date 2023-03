Julien BEAUMONT

En 1999, J'ai été recruté par Société Dancla BORDEAUX entreprise de bobinage de moteur électrique, où j'y ai étais bobinier.

J'ai intégré la SNCF en avril 2003. J'ai évolué dans le métier dOpérateur de Maintenance Caténaire1500v et 25000v à Versailles pendant plus de 10 ans.

En 2013, je me suis spécialisé dans la maintenance industrielle du matériel roulant au Technicentre Charentes-Perigord (site de Périgueux), puis j'ai intégré l'ingénierie du Matériel (cluster Ouest Sanitaire) traitement et analyse des données de maintenance, création du base REX, création d'une base MTBF par symbole. jusqu'en septembre 2021.

j'occupe actuellement un poste de Conseil et Relation Client sur le site ferroviaire du Buisson de Cadouin.