Julien BERTON

Responsable B to B expérimenté dans le développement d'activité et la fidélisation client dans le secteur industriel.



Ouvert au opportunité :

- responsable de secteur avec gestion de grands comptes

- responsable commercial, key account manager

- animateur réseau et/ou équipe de vente

- responsable de centre de profit



Expérience avérée dans les secteurs : Automobile, BTP, industrie.

Dans des secteurs concurrentiels.



Compétences :

- prospection et négociation commerciale

- esprit d'analyse et élaboration de plan d'action efficace

- reporting régulier et communication avec les différents services

- développement et pérennisation de portefeuille client

- référent technique, formation et accompagnement des équipes

- gestion de centre de profit et management d'équipe pluridisciplinaire



Je souhaite développer mon réseau afin de développer mon business.



Mes compétences :

Vente

Gestion

Sympatique

Automobile

Service

BtoB

Génie civil

Foires et salons

Commerce