Julien BONGONO

Docteur en Sciences, Génie des Matériaux et des Procédés - Écoles des Mines de Saint-Étienne.

Master 2 en Entrepreneuriat - Ecole de Management (IAE) de Montpellier.

Master 2 Interactions didactiques et ingénierie de la formation - INSPE de Toulouse



Mon domaine d'expertise : L'optimisation de procédés industriels qui impliquent les suspensions de particules minérales ainsi que l'analyse et la conception de systèmes techniques afférents.



Je dispose pour cela :



DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES ET PLURIDISCIPLINAIRES EN PHYSIQUE, EN MODÉLISATION ET EN ENTREPRENEURIAT.



En PHYSIQUE, je me suis particulièrement intéressé à la physico-chimie de la matière molle, à la diffusion simple et multiple de la lumière et à la mécanique physique des polymères solides.



Quelques exemples d'application :

- Caractérisation des suspensions aqueuses par des méthodes optiques

- Caractérisation des surfaces et interfaces de milieux divisés et composites.



En MODÉLISATION, j'ai utilisé plusieurs logiciels dans le cadre de la modélisation de systèmes physiques, de l'analyse ou de la veille technologique. J'ai récemment géré les services numériques et administré les réseaux pédagogiques d'établissements scolaires.



Quelques exemples d'applications en modélisation, simulation et analyse.

- Identification de fonctions non linéaires par réseaux de neurones formels (logiciel RNFPro)

- Optimisation non linéaire (Matlab)

- Ingénierie système et modélisation SysML

- Veille concurrentielle avec le logiciel website-watcher

- Analyse statistique : procédures statistiques fréquemment utilisées et interprétation des résultats (logiciel SPSS).



En ENTREPRENEURIAT, je me suis intéressé aux aspects suivants :

- Réalisation d'études de marché, montage de plans d'affaires et de dossiers financiers.

- Management opérationnel : direction et animation des équipes, management par projet, suivi des projets.



Mes compétences :

R&D

Ingénierie

Modélisation

Gestion de projet