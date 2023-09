Après plus d'une dizaine d'années d'expérience en transaction immobilière dont j'ai vécu de belles expériences, j'ai choisi en fin 2023 de me recentrer sur mes ambitions.



L'investissement immobilier et la gestion patrimoniale sont des sujets complémentaires.



Afin d'éviter de mauvaise surprise, faire le point régulièrement sur son patrimoine ou son devenir est primordial.



C'est pour cela que j'ai décidé avec la même sincérité de continuer à me former et d'apporter un service sur mesure aux gens qui le désir.



Le développement patrimonial est un sujet assez tabou en France et il est intéressant d'en prendre connaissance et d'approfondir le sujet.



Chaque étape importante de la vie, il est interessant d'être conseiller patrimonialement.



(Voici quelques mots clés de la vie courante :

Naissance, Décès, Divorces, Mutation, Entrée ou sortie de scolarité, Salaire, Endettement, Crédit, héritage, Investissement, Fiscalité, épargne, prévoyance...etc ).



Mes analyses, mes décisions, mes conseils resteront focalisés sur votre sensibilité.





"Comme un médecin de famille, j'aide et j'accompagne les gens dans chaque étape de leur vie."



* Préparer leur retraite

* Se constituer et valoriser un patrimoine

* Optimiser leur fiscalité

* Sécuriser leur famille



Pensez-vous avoir besoin de mes conseils et services ?



Julien Bons

06.30.74.95.31

julien.bons@hotmail.fr

Conseiller en Gestion patrimoniale











Mon parcours professionnel:

* 09/2023 Nouvelle activité: Conseiller en gestion patrimoniale (indépendant)

* 10 ans dans l'immobilier - négociateur immobilier indépendant)

* 12 ans dans la construction