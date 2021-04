Je travaille à mon compte via une activité Smart dans le domaine de la création de sites internet et de l'infographie.



Mon objectif est de réaliser des sites internet professionnels à des tarifs très avantageux.



Découvrez mes offres sur www.djibi-design.be



Mes compétences :

infographiste

Web

Web designer

Web développeur

Webmaster

Wordpress

JQuery

JQuery UI

CSS 3

JavaScript

PHP 5

HTML 5

Bootstrap

LESS

Sass

Uikit