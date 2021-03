Nathalie RENOTTE

Bonjour,



Au départ, tout un bagage professionnel riche en expériences dont le secrétariat médical où le stress était pour moi le lot quotidien…



Un jour, j’ai eu le bonheur de profiter d’une séance Amma.

J’ai pu ressentir tous les bienfaits de ce massage assis qui se donne sur une chaise ergonomique très confortable, à même les vêtements et sans huile.



Le stress s’évanouissait et laissait place à une pure détente…

A la fin de la séance, les tensions étaient nettement moindres et je me sentais redynamisée.



Je me suis donc dit qu’il fallait que je puisse en faire profiter les autres.



Renseignements pris, j’ai suivi la formation en massage Amma.



Après quelque temps de pratique, d’autres approches sont venues à moi tel que le Reiki, les Parfums de couleurs, l'EFT (Technique de Libération des Emotions),le massage des pieds au bol Kansu, et d'autres que vous pouvez découvrir en consultant mon site.



A essayer et à adopter sans modération !!!

