Julien BOUCHÉ

Mon expertise, c’est le développement et le pilotage de projet pour des plateformes de site web / e-commerce et la recherche de croissance.



Mes compétences reposent sur 4 grands domaines de savoir-faire :

1. Le développement de projet qui s’est concrétisé par la mise en place d’une plateforme web, en construisant le cahier des charges, en auditant les services internes à l’entreprise et en conseillant le client sur l’ergonomie et l’expérience des futurs utilisateurs

2. L’analyse des KPI et des performances mensuelles afin de dégager les tendances de vente et améliorer l’efficacité de nos leviers opérationnels. Les ratios permettant d’activer les moyens d’action à notre disposition pour améliorer la croissance de l’entreprise. Cette dimension est d’autant plus intéressante lorsque l’on travaille sur le web grâce à une réactivité et un ciblage de prospects plus pertinents

3. Le respect des plannings et des budgets pour la mise en place de site web ou d’évènements démontrent ma rigueur dans le pilotage d’un projet, notamment en mode Agile

4. La responsabilité complète de la constitution d’un catalogue de produits pour la vente à bord des avions : de la recommandation de produits à la mise à bord des catalogues (briefs aux achats, politique de prix, présentation à la compagnie aérienne, aide à la mise en forme du catalogue avec le service com’ et supports de vente)



Ma Valeur Ajoutée :

Mon expérience en TPE et PME me permet aujourd’hui d’être réactif et de surmonter de nombreux challenges.

Ma force est de rester continuellement à l’écoute des tendances et des outils qui se développent dans le domaine du webmarketing, passionné depuis toujours par le marketing digital. Je me forme et obtient des certifications sur de nombreux outils, notamment Google Analytics et Google Adwords pour élargir mon expérience du marketing traditionnel. J’ai la volonté d’apprendre et de travailler dans le marketing digital et une envie permanente d’accélérer la croissance d’une entreprise.



Mes compétences :

Marketing

Management

Internet

Gestion de projet

Communication

Adobe Photoshop

Distribution