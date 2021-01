Julien CHASTEL

MERCI AUX SSII ET CONSULTANTS DE NE PAS ME CONTACTER POUR PLACER DES PRESTATAIRES, JE NE RECRUTE PERSONNE





A l'origine ingénieur de développement chez Netsize depuis 2003 où j'ai pu réaliser de nombreux projets et applications Web, principalement en C# (.net 1.1, 2.0, 3.5) et bases de données sur SQL Server (2003, 2005, 2008). J'ai pu aussi contribuer au développement d’applications dans d'autres environnements : Java sur Tomcat, Python sur Zope/Plone, ou encore Flex.



Je suis devenu depuis 2009 responsable d'une équipe de 3 à 6 développeurs et en charge de l'architecture et du développement d’applications serveurs (projets internationaux relatifs aux paiements sur mobile par opérateur et carte de crédit) pour Nokia, et de notre plateforme de paiement sur mobile (modules C++, .net, MVC, BD SQL).

Gestion de l'équipe de développeurs au quotidien (affectation des taches, planning, suivi des livraisons), études et cotations des nouvelles fonctionnalités à développer. Je ne fais plus (et ne souhaite plus faire) de développement depuis cette affectation.



Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités, en continuité avec ma dernière affectation (responsable d'une petite équipe de développeurs / chef de projet technique / MOE), chez un client final (pas de SSII), et de préférence sur La Défense ou Paris Saint Lazare / Opéra.





Principales qualités : autonomie, rigueur, goût du travail en équipe (partage de connaissances, bon relationnel), compétences techniques.

Bon anglais (TOEIC 875) oral et écrit, rédactions en anglais au quotidien et conférence téléphoniques en anglais régulières.



