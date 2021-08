Julien CHIMBAULT

Automatisation, maintenance et sécurité des systèmes et des réseaux.

Mise en place et exploitation d'infrastructure virtualisées

Filtrage des accès internet et du wifi.

infogérance des serveurs et du parc informatique.

Evaluation des stratégies et rapprochement vers les modèles économiques.

Planification des événements et des récupérations des impacts. Analyse des ratios Bénéfices / risques.

Gestion des projets sécurité en équipes restreintes à larges, tests d’intrusions, audits techniques.



Mes compétences :

Ethernet TCP/IP

Firewall

Linux avec plusieurs distributions

Sécurité informatique

Virtualisation Vmware

Windows Server 2003/2008/2012