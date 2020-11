Julien COUBES

Spécialiste Fiabiliste avec une forte spécialité en analyse vibratoire, chargé d’affaires d’expertises vibratoires, d’études de comportement des structures, d’équilibrages sur site et de suivis périodiques de parcs machines.

Mes compétences techniques, mes facultés d’adaptation et mon excellent relationnel m’ont permis de réaliser et de diriger de nombreuses interventions sur tous types de machines tournantes et d’équipements au Québec, en Europe et au Maroc.

Sachant mener un projet de la conception du devis à la rédaction du rapport d’expertise, en prenant en charge la réalisation du chantier, je garde comme objectif la rentabilité des affaires, le développement du portefeuille clients et la fidélisation de mes différents interlocuteurs.

Les opérations d’analyse vibratoire, d’équilibrage après remise en état et de contrôles dimensionnels m'amènent souvent à travailler en équipe avec d’autres spécialistes, des électromécaniciens ou des usineurs, ce qui développe ma culture mécanique et entretient ma curiosité technique.



Maîtrise du matériel d’intervention :

Analyseurs FFT temps réel multivoies BETAVIB, OROS et DI, collecteurs de données portables et module d’équilibrage BETAVIB, BRÜEL&KJAËR VIBRO et SKF, enregistreur DAT, amplificateur de charge, marteau de choc, top-tour, tous types d’accéléromètres, sondes de proximité, vélocimètre.



Logiciels de pilotage d’analyseurs temps réel, d’analyse modale et bases de données d’analyse vibratoire :

THOR de BETAVIB; NVGATE, OROS 763 et REPORTING & STRUCTURAL Solutions de OROS; DYNAM’X et SYSTHEO de DYNAE; ME’SCOPE de Vibrant Technology; REPORT & ROUTE MANAGER, XMS, SENTINEL et MACAO de BRUËL&KJAËR VIBRO ; MACHINE ANALYST de SKF.



Mes compétences :

Analyse vibratoire

Machines tournantes

Equilibrage de mobile

Lignage d'équipements rotatifs

Fiabilisation de parc machines