Julien DELARUELLE

J’exerce actuellement le poste de responsable d'exploitation pour une société spécialisée dans l'hébergement et la sécurité.



Je possède une expérience de près de 9 ans dans l'exploitation et la production Informatique.



Je suis spécialisé dans l'administration de serveurs d'applications tels que Jboss, Tomcat, Websphere, et IIS couplés à des sgbd comme MS SQL Server ou MySQL.



Je maîtrise également la gestion des flux applicatifs notamment via l'applicatif Sterling commerce GIS.



Mes compétences :

Linux

Windows server

Sterling Integrator

Websphere

Apache Tomcat

AIX

IIS

Jboss

SQL Server

GIS

Apache2

MySQL

CFT

Microsoft

AS2

EDI

RedHat

Powershell

Apache

Fortinet