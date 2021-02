Julien DUCHÊNE

17 années d’expérience positive dans le commerce. Stratégie opérationnelle et la satisfaction de mes clients sont les principaux moteurs de ma vie professionnelle.

Dynamique et très attaché aux valeurs humaines, je dispose de par mon expérience d'une bonne connaissance de la gestion d'entreprise.



Ma méthode : Réussir en faisant évoluer une équipe vers un objectif commun avec une bonne approche marketing et les enjeux techniques et économiques liés aux projets sur lesquels on travaille.





http://www.doyoubuzz.com/julien-duchene. Potable



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Acces

Management

Analyse des besoins

Développement commercial

Commerce B2B

Commerce B2C