Julien DUCLOS

Depuis début 2015, je suis Responsable Grands Comptes pour GRTgaz (groupe ENGIE), le principal transporteur de gaz Français. J'ai en charge un portefeuille de clients stratégiques et clés, principalement industriels.



Diplômé de l'Ecole Centrale Paris (fin 2004), j'ai passé dix ans dans le domaine de l'efficacité énergétique industrielle, principalement en tant que chef de projet R&D chez ArcelorMittal et chez ENGIE. Mon domaine d'expertise initiale est la thermique industrielle, la simulation numérique et la métallurgie. J'ai réalisé des essais industriels aux États-Unis et en Thaïlande sur des sites sidérurgiques. J'ai construit et piloté des projets de R&D en partenariats (industriels et laboratoires).

Mes travaux ont également porté sur la gazéification de la biomasse pour l'industrie verrière et la récupération et la valorisation de chaleur dans l'industrie chimique et agro-alimentaire (obtention du prix Dan Dolenc de l'International Gas Research Conference en 2014 pour des travaux sur les pompes à chaleur gaz haute température).





Mes compétences :

CFD

Combustion

Développement

Energétique

Recherche

Sidérurgie

Simulation

Gaz naturel

Gestion de la relation client

Industrie