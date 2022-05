Stephanie CAILLO

Bonjour à tous



Je suis diplômée d'un master 2 chimie spécialité matériaux polymères.



J'ai complété mon parcours en intégrant la SSII Adaming conseil, me reconvertissant pleinement et avec plaisir au métier de l'informatique mainframe IBM.



Je suis Ingénieur Analyste Mainframe, j'ai 6 ans d'expérience dans les secteurs de l'assurance et de la banque, j’appartiens à la filière banque-assurance-finance, souhaitant évoluer dans la gestion de projet.



Mes compétences :

Chimie

Mainframe

Assurance

TSO

COBOL

Informatique

suivi de production

SQL

Gestion de projet